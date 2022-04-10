На дальних берегах: Муцениеце в алом бомбере и брюках-бананах отметилась в Дагестане

Агата Муцениеце является известной актрисой. В ее копилке десятки ролей в сериалах и фильмах. Недавно она снялась в комедии «Честный развод». Примечательно, что в настоящей жизни ей тоже пришлось пережить развод.
Она почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным, но в 2020 году они расстались. Однако теперь они поддерживают отношения ради детей: Тимофея и Мии. даже появились слухи, что они снова вместе, которые артистку привели в ярость.
На днях Агата уехала из Москвы. Она снова оставила детей под присмотром Прилучного. Сама актриса оказалась в горах в Дагестане. На новых фото она позировала без макияжа и укладки.
Артистка облачилась в алый бомбер и песочные брюки-бананы. Муцениеце увидела как живут местные жители и даже встретила животных. Но большую часть времени она проводит на природе, где проходят съемки.
«Вам ждет крутое кино!» — заявила звезда.
Поклонники отметили, что любят непринужденный стиль актрисы. Многим стало интересно, в каком проекте снимается Агата. Однако она продолжила хранить молчание. К слову, ее наряд оказался актуальным. С наступлением весны бомберы носят многие модницы: Ольга Бузова, Клава Кока и другие известные персоны. А фанаты заверили, что без макияжа она выглядит еще моложе и свежее.
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