«Перестаньте обсуждать, кто с кем спит»: Муцениеце вывели из себя разговоры о ее близости с Прилучным

Агата Муцениеце является популярной актрисой. Она снялась в десятках разных картин. Многие поклонники полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа». Актриса там познакомилась с Павлом Прилучным.

Они тайно сыграли свадьбу и стали жить вместе. Агата родила двоих детей: сына Тимофея и дочку Мию. Пока звезда «Мажора» строил карьеру, она заботилась о детях. Но в 2020 году они со скандалом развелись.

Муцениеце с трудом призналась, что любит экс-мужа, но не могла терпеть его поведение. Она дала понять, что Павел мог поднять руку на нее. Однако спустя два года бывшие супруги стали снова более тепло общаться и чаще видеться.

Недавно актриса уехала на съемки, а дети остались с папой. Появились слухи, что она воссоединился с бывшим мужем. Но обсуждения ее личной жизни Агату вывели из себя. Он с гневом обратилась к подписчикам.

«Почитав, все что вы пишете, становится понятно, что не меня волнуют мои отношения с бывшим мужем! А вас! Вот вас, хлебом не корми пообсуждать, кто, с кем, куда и зачем! Ну и конечно, вы решаете тут между собой, кому и как себя вести! А еще пускаетесь в оскорбления друг друга, доказывая какую-то правду, про наши отношения! Разводите какую-то грязь в комментариях! Так вот! Мне кажется, вы увлеклись! Вам показалось, что вы — являетесь непосредственными участниками моей жизни (моя вина в этом тоже есть) и что вы — решаете и влияете на мою судьбу, особенно, группа бывшего мужа! Так вот! Расставлю, наконец-то, границы! Вы — любимый зритель!» — отметила звезда.

Актриса подчеркнула, что высказывать ей, как жить — также некультурно и неправильно, как подойти к незнакомцу в очереди и начать давать советы.

«Вы не знаете, как и что лучше для нас и наших детей и не можете так явно требовать, рассказывать про наши отношения! В конце концов — это только наше дело! Поэтому, пожалуйста, прекратите этот бред! Перестаньте обсуждать, кто с кем спит или не спит, артист — это творчество, а не его личная жизнь! Ни я, ни Паша, ни кто-то другой не обязаны перед вами отчитываться о том, с кем и когда мы проводим время, только настолько, насколько сами того захотим! Поймите это! И перестаньте думать, что вы, хоть как-то, влияете на жизнь ваших кумиров! Особенно личную!» — добавила артистка.

Муцениеце попросила ценить их за творчество, а вот грязное белье не трогать. Она заверила, что в личной жизни сама разберется.

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