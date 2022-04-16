Красивая и счастливая: Меган Маркл в джинсах-капри и твидовом жакете появилась на публике в Нидерландах

Герцогиня Сассекская встретилась со спортсменами. Она выбрала лук, который раньше не могла себе позволить.

Меган Маркл является экс-актрисой. Она уже почти четыре года счастлива в браке с принцем Гарри. Первое время американская звезда была любимицей англичан.

И хоть она порой нарушала королевский протокол, каждый ее выход в свет был ярким, а в Великобритании ее осыпали комплиментами за элегантный стиль. Ходили слухи, что за это ее невзлюбила Кейт Миддлтон. Но потом она вместе с мужем покинула страну и отказалась от королевских обязанностей.

Уже два года принц Гарри с женой живет в США. Они растят сына Арчи и дочку Лилибет, которая появилась на свет в Америке. Долгое время Маркл не приезжала на родину возлюбленного.

Но недавно появились данные, что супруги тайно навестили королеву Елизавету II в Англии. А накануне Меган вышла в свет в Нидерландах. В белоснежном костюме она побывала на «Играх непобежденных».

И вот 16 апреля герцогиня Сассекская снова вышла в свет. Она встретилась со спортсменами. В этом году спортивные состязания для параолимпийцев проводят в Гааге.

Маркл выбрала простой повседневный образ, который н смогла бы себе позволить, если бы продолжала выполнять обязанности королевской семьи. Она предстала на публике в джинсах капли и черном твидовом жакете. Лук дополнили нюдовые балетки Chanel. Волосы она собрала в хвост.

Очевидцы признались, что давно не видели ее такой сяастливой. Вместе с Гарри она покаталась на игрушечных машинках с детьми. А пользователи Сети осыпали ее комплиментами. Однако некоторые отметили, что Маркл поправилась. Повседневный лук в весеннем стиле не скрыл ее фигуру.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!