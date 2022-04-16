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«Очаровательна»: Меган Маркл в белоснежном костюме с широкими брюками поразила зрителей в Гааге

Герцоги Сассекские приехали на открытие игр среди бывших и действующих военнослужащих.

«Очаровательна»: Меган Маркл в белоснежном костюме с широкими брюками поразила зрителей в Гааге
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри выбрались в Европу после двух лет пребывания в США. Сначала герцоги Сассекские навестили Елизавету II и принца Чарльза в Великобритании, а после отправилась в Нидерланды. В Гааге 16 апреля стартуют международные соревнования среди бывших и действующих военнослужащих — Invictus Games, идейным вдохновителем которых является принц Гарри.

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

На официальном приеме в честь Игр Меган Маркл поразила собравшихся своим внешним видом. Герцогиня надела белый ансамбль с широкими брюками, дополнив его золотыми украшениями. В их числе был браслет Catbird NYC, а также серьги- гвоздики Cartier. Образ дополнила туфлями шпильке в тон костюму.

Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

«Очаровательна! Прекрасно выглядит!» — шептались зрители.

Добавим, что Игры среди военных пройдут в Гааге с 16 по 22 апреля. Об этом пишет People.

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