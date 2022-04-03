Принц Джордж — в отца, а принцесса Шарлотта — в маму: Кейт Миддлтон впервые за долгое время вышла в свет с детьми

Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике с принцем Уильямом и старшими детьми. Герцогиня Кембриджская вела за руку шестилетнюю принцессу Шарлотту, которая была облачена в темно-синее пальто, а внук Елизаветы II шел рядом с восьмилетним сыном Джорджем. Наследник монаршей семьи был одет в классический костюм с голубой сорочкой и галстуком.
Правнук Елизаветы II как две капли воды похож на своего отца принца Уильяма, а его сестренка принцесса Шарлотта пошла миловидной внешностью в маму — герцогиню Кембриджскую.
Сама Кейт Миддлтон облачилась в элегантное платье мидакси с горошком и плотным воротничком. Изюминкой образа стали бархатные балетки и широкополая шляпка. Герцогиня Кембриджская давно влюбила в себя подданных своим безупречным вкусом.
Кстати, ранее невестка Елизаветы II призналась, что ее дочь принцесса Шарлотта просто обожает оливки, которыми готова перекусывать в любое время. Кейт старается привлекать Шарлотту и ее старшего брата, принца Джорджа, к приготовлению еды. Особенно малыши обожают готовить пасту с сыром.
Однако не только у Шарлотты есть интересные вкусовые предпочтения. Первенец Кейт Миддлтон и принца Уильяма обожает свеклу.
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