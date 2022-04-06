Стильная и беременная: Тодоренко в костюме оверсайз цвета фуксии появилась на публике

Телеведущая приняла участие в шоу «Вундеркинды». Она скоро станет мамой во второй раз.

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она многим знакома по шоу «Орел и решка». В последние годы Регина создает свои передачи, а также сидит в кресле жюри в шоу «Маска».

Она не скрывает, что любит экспериментировать с образами. Не так давно телеведущая стала носить наряды свободного кроя, спровоцировав слухи о беременности. И вскоре она сообщила, что ждет ребенка.

больше по теме Беременная Тодоренко в мерцающем платье с прозрачным жакетом щегольнула на публике Телеведущая находится на последних сроках беременности, но это не помешало ей принарядиться.

Вместе с мужем Владом Топаловым звезда уже растит сына Михаила. Теперь певец чаще проводит время с малышом, так как Тодоренко не только готовится к родам, но и активно снимается в новых проектах.

Накануне она предстала на съемках в Турции с Настей Ивлеевой. А перед этим телеведущая снялась в шоу «Вундеркинды», где участвуют дети с уникальными способностями.

Примечательно, что Регина облачилась в костюм оверсайз цвета фуксии и легкую зеленую блузку свободного кроя. Она собрала волосы в пучок. Ей удалось не только пообщаться с участниками, но и узнать, что предположительно у нее будет дочка.

Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Какая красивая», «Регина прям светится», «Очень приятно видеть беременных в ярких нарядах», «Ну скоро будет с двумя малышами», «Красочный образ! Почему так все не одеваются?», «Живот уже большой», — прокомментировали кадры подписчики.

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