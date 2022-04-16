Бежит по лужам: Кудрявцева запечатлела, как дочка в пуховике в горох и резиновых сапожках гуляет в поселке

Телеведущая провела время не только с наследницей, но и внуком.

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Примечательно, что блондинка редко выходит в свет. Она предпочитает посвящать вечера и выходные семье.

Лера уже длительное время счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Примечательно, что у них растет трехлетняя дочка Мария. Малышка давно завоевала любовь сотен поклонников.

На этот раз Кудрявцева решила провести свой выходной с родными. С утра они отправились на прогулку. Телеведущая устроила променад в поселке в Подмосковье, где живет с мужем. Она была в спортивном костюме и куртке с поясом.

В одной гамме с ней оделась дочка. Мария бегала в пуховике цвета Барби в горох и резиновых сапогах. Компанию ей составил внук Леры Лев, которому тоже три года. Дети бегали по лужам наперегонки.

Поклонники восхитились кадрами. Многие также отметили, что Мария подросла и стала еще больше похожа на маму. Взгляды к себе приковал и Лев, которого звезда показывает редко.

«Ну просто идеальная семья», «Как это уникально! Малышка с племянником одного возраста. Вырастет и удивится», «Классные такие», «Очень красивая малышка», «Лев уже такой большой», «Как у вас там красиво, жаль еще снег не сошел», «Весело этим двоим», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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