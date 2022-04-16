«Деньги зарабатывать будет»: Лазарева предрекла процветание Сабурову после американских концертов

Телеведущая Татьяна Лазарева в соцсетях заявила, что комик Нурлан Сабуров не потеряет свою аудиторию после американских гастролей, которые проходят с приключениями.
«Что он потерял от этого? Какую аудиторию потерял? Наверное, какую-то потерял. Но на концерты его звать будут, деньги зарабатывать он будет».
По словам Татьяны Лазаревой, она прекрасно понимает непростую ситуацию, в которой оказался Нурлан Сабуров. Ему, как она заявила, надо содержать семью, дом и детей. Она уверена, что комику из Казахстана есть что терять.
Напомним, что Нурлан Сабуров оказался в непростом положении во время американских гастролей. Его попросили высказать свою позицию по Украине. Комик не дал внятного ответа.
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