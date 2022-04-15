«Не важно, есть у тебя стиль, репутация или деньги»: Пшеничный обвинил Сабурова в отсутствии сердца

Как отметил актер, комик ничего не стоит и не представляет.

Актер Михаил Пшеничный в соцсетях нелестно отозвался о казахском комике Нурлане Сабурове, который в эти дни дает концерты в Америке.

«Не важно, есть ли у тебя стиль, репутация или деньги. Если у тебя нет сердца, ты ничего не стоишь». Михаил Пшеничный

Напомним, что уже на первом концерте Нурлана Сабурова, который прошел в Лос-Анджелесе, случился неприятный инцидент. Зрители попросили комика определиться относительно событий на Украине. Нурлан Сабуров в ответ замялся и не смог четко сформулировать свою позицию.

Позже Нурлану Сабурову не разрешили выступать в Чикаго. Поводом стала его неудачная шутка в отношении американки, которая выскочила на сцену с политическими заявлениями.

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