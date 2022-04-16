«Все будут сидеть и молчать, иногда чесаться»: жена Сабурова вступилась за мужа после травли

Как отметила Диана, она собирается открыть свою передачу в формате ток-шоу.

Жена казахского комика Нурлана Сабурова Диана в соцсетях отреагировала на травлю мужа, который совершает в эти дни турне по городам Америки.

«Я открою свою передачу в формате ток-шоу. Будет называться: «Пусть не трындят». Все будут сидеть и молчать, иногда чесаться». Диана Сабурова

Напомним, что уже на первом концерте Нурлана Сабурова в Лос-Анджелесе случился неприятный инцидент. Один из зрителей попросил комика высказать свою позицию относительно событий на Украине. Внятного ответа шоумен не дал.

Позже концерт Нурлана Сабурова в Чикаго был отменен. Официальная причина в его неосторожных высказываниях в адрес американки, которая выбежала на сцену с политическими заявлениями.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.