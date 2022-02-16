«В папу»: Марина Кравец показала подросшую дочку в воздушном платье и с соской на курорте

Марина Кравец раньше играла в КВН и также работала на радио. Потом ее позвали в шоу «Made in Woman», а с 2010 года артистка стала участницей шоу Comedy Club. Она сработалась с мужским коллективом.

О себе Марина рассказывает редко. Но вот уже 8 лет она счастлива в браке Аркадией Водаховым, который также стал ее продюсером. В 2020 году у пары родился первенец — дочка Вероника.

Первое время Марина скрывала девочку, но теперь уже показывает даже ее лицо. Не так давно родители отдохнули с крохой в Дубае. Артистка решила поделиться редким фото с малышкой.

Она запечатлена девочку в розовом платье с воздушной юбкой и сандалиях. Кудрявые волосы были собраны в хвостик. Почти двухлетняя кроха все еще ходит с соской, но Кравец решила сама пошутить по этому поводу.

«Когда в прыжке поймала соску, чтобы отдать ее маме, потому что, конечно, в этом возрасте, конечно, тебе она уже ,естественно, не нужна! Пффф, это вообще-то известно всем! Кто пишет стандартные комменты про соску. Наша феечка», — написала звезда.

Поклонники восхитились Вероникой. Многим стало интересно, на кого она похожа больше. «В папу», — заявила Кравец. «Прекрасная малышка», «Маленькая Марина Кравец», «Ой, божечки какая булочка с корицей! Ну чудо!», «Соска очень подходит к наряду», «Умилительный ребенок», «Моя маленькая принцесса и моя юная леди!», «Принцессочка», — прокомментировали пост подписчики.

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