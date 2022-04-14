Среди пальм: пополневшая Собчак в костюме с шортами-бермудами предстала на Лазурном берегу

Телеведущая приехала во Францию. Она отметилась во время пробежки.

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она с юных лет вела передачи и участвовала в разных мероприятиях. Со временем Ксения стала авторитетным журналистом. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым и растит сына Платона от первого брака.

В феврале многие медийные личности покинули Россию. Уехала в Израиль и телеведущая. Сначала она заверяла, что просто едет отдыхать, но потом появились данные, что блондинка получила израильское гражданство.

Сама Собчак отрицает этот факт. Она даже прилетала в Москву и гуляла на природе, ехидно высмеивая все сплетни о себе. Но накануне звезду заметили в аэропорту. Она снова улетела, но с пересадками оказалась в Европе. Журналистка поделилась видом из виллы.

А потом телеведущая отправилась на пробежку. Она предстала в костюме сиреневого цвета с шортами-бермудами. Но наряд не скрыл изменения в ее фигуре. Ксения предстала среди пальм у яхт. По всей видимости, она оказалась на Лазурном побережье во Франции.

«Командировка продолжается, снимаем в самом центре Европы», — заявила звезда. «Ну что, друзья, наконец-то съемки в Европе, но перед работой — утренняя пробежка», — заявила она.

Поклонники заметили, что у нее округлился живот. Они отметили, что Собчак поправилась. «Прелесть», «Ксения побежала забирать партию французских булок», «Беременна?», «Живот наела», «Ого, пальмы, солнце», «Хорошее место», «Вот, хоть лицо посвежело», — прокомментировали пост подписчики.

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