Среди пальм: пополневшая Собчак в костюме с шортами-бермудами предстала на Лазурном берегу

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она с юных лет вела передачи и участвовала в разных мероприятиях. Со временем Ксения стала авторитетным журналистом. Она счастлива в браке с Константином Богомоловым и растит сына Платона от первого брака.
В феврале многие медийные личности покинули Россию. Уехала в Израиль и телеведущая. Сначала она заверяла, что просто едет отдыхать, но потом появились данные, что блондинка получила израильское гражданство.
Сама Собчак отрицает этот факт. Она даже прилетала в Москву и гуляла на природе, ехидно высмеивая все сплетни о себе. Но накануне звезду заметили в аэропорту. Она снова улетела, но с пересадками оказалась в Европе. Журналистка поделилась видом из виллы.
А потом телеведущая отправилась на пробежку. Она предстала в костюме сиреневого цвета с шортами-бермудами. Но наряд не скрыл изменения в ее фигуре. Ксения предстала среди пальм у яхт. По всей видимости, она оказалась на Лазурном побережье во Франции.
«Командировка продолжается, снимаем в самом центре Европы», — заявила звезда.
«Ну что, друзья, наконец-то съемки в Европе, но перед работой — утренняя пробежка», — заявила она.
Поклонники заметили, что у нее округлился живот. Они отметили, что Собчак поправилась. «Прелесть», «Ксения побежала забирать партию французских булок», «Беременна?», «Живот наела», «Ого, пальмы, солнце», «Хорошее место», «Вот, хоть лицо посвежело», — прокомментировали пост подписчики.
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