«Бывает, когда не опробовала»: Загитова подпалила себя на тренировке перед шоу в честь юбилея Тарасовой

По словам олимпийской чемпионки, на самом шоу все будет хорошо.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова призналась, что подпалила себя во время тренировки перед шоу, которое было посвящено юбилею тренера Татьяны Тарасовой. В ее программе задействовали файер-шоу.

«Это новая постановка. Мне ее недавно поставили. Там будет файер-шоу. Я попробовала и подпалила себя неудачно. Так бывает, когда не опробовала». Алина Загитова

Как отметила Алина Загитова, на шоу она выступит под живую музыку. «В шоу все будет хорошо. По «Ледниковому периоду» я скучаю. Надеюсь, что он будет продолжаться. Этот проект дает толчок развития фигурного катания в стране. Я два сезона была в роли ведущей. Это к тому же толчок для меня в роли журналиста», — заметила Алина Загитова.

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Напомним, что Алина Загитова блистательно выступила на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. Ее номер никого из многочисленных зрителей не оставил равнодушным, сообщает «Спорт-Экспресс».

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