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«Бывает, когда не опробовала»: Загитова подпалила себя на тренировке перед шоу в честь юбилея Тарасовой

По словам олимпийской чемпионки, на самом шоу все будет хорошо.

«Бывает, когда не опробовала»: Загитова подпалила себя на тренировке перед шоу в честь юбилея Тарасовой
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова призналась, что подпалила себя во время тренировки перед шоу, которое было посвящено юбилею тренера Татьяны Тарасовой. В ее программе задействовали файер-шоу.

Алина Загитова
Алина Загитова. Фото: Global Look Press

«Это новая постановка. Мне ее недавно поставили. Там будет файер-шоу. Я попробовала и подпалила себя неудачно. Так бывает, когда не опробовала».

Алина Загитова

Как отметила Алина Загитова, на шоу она выступит под живую музыку. «В шоу все будет хорошо. По «Ледниковому периоду» я скучаю. Надеюсь, что он будет продолжаться. Этот проект дает толчок развития фигурного катания в стране. Я два сезона была в роли ведущей. Это к тому же толчок для меня в роли журналиста», — заметила Алина Загитова.

Напомним, что Алина Загитова блистательно выступила на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой. Ее номер никого из многочисленных зрителей не оставил равнодушным, сообщает «Спорт-Экспресс».

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