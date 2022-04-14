В вязаной шапочке и комбинезоне: Костенко отправилась на прогулку с крохой-сыном Тарасова

Анастасия Костенко уже около пяти лет счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Примечательно, что она столкнулась с критикой, когда стала встречаться с футболистом. Ее обвиняли в том, что она увела его у Ольги Бузовой.

Лишь недавно мама телеведущей призналась, что ее дочка развелась со спортсменом из-за измен с его стороны. И пока Бузова не обрела новую любовь, а вот Тарасов стал настоящим семьянином.

Пара растит троих детей. Костенко подарила ему дочек Милану и Еву. А в прошлом году она родила долгожданного сына Алексея. Дмитрий был так рад, что сделал паузу в карьере.

Он старается во всем помогать жене. Футболист также пытается стать блогером, снимая ролики для соцсетей. В последнее время Анастасия часто хвастается достижениями сына. Накануне она показала, как он ползает.

А вот 14 апреля Костенко решила опубликовать кадры, сделанные в машине. Она отправилась на прогулку с малышом. Мальчика жена Тарасова облачила в вязаную шапочку-чепчик и сливочный комбинезон. Лук дополнил синий кардиган.

«Едет со мной товарищ по моим делам», — заявила Анастасия.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали комплиментами сына футболиста. «Ну до чего классный», «Такой спокойный всегда», «Щеки у него потрясающие», «Какой модник», — стали писать подписчики.

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