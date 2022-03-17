В образе современной Кармен: Загитова в вишневом платье выше колен пришла на балет

Алина Загитова не так часто балует поклонников свежими снимками своей светской жизни. При этом то и дело публикует кадры с тренировок на катке. Несмотря на то что фигуристка говорила о приостановке спортивной карьеры, она часто бывает на ледовой арене. Все-таки Алина с успехом выступала в мюзиклах с командой Татьяны Навки, а также стала соведущей Алексея Ягудина в проекте «Ледниковый период» на Первом канале. Фигуристка, как многие отечественные селебрити, уже обзавелась Telegram-каналом.

На балете в Кремлевском дворце Алина Загитова покрасовалась в образе современной Кармен. Фигуристка примерила вишневое мини-платье, сделав акцент на тонких щиколотках. Изюминкой образа стали туфли-лодочки на шпильке. А свои густые локоны спортсменка разделила на прямой пробор, собрав волосы в тугой хвост.

«Балет — это что-то невероятно прекрасное! Хочу поделиться впечатлениями после нашего выхода в Государственный Кремлевский дворец. Мы были на постановке «Баядерка». Балет рассказывает восточную сказку о любви, верности и коварстве. Какая же грация и красота! Движения балерин, музыка, костюмы декорации — все создает непередаваемую волшебную атмосферу. У меня появилось столько вдохновения и энергии творить! Искусство — это именно то, что помогает мне перезагрузиться, оно как глоток свежего воздуха. Проще говоря, нам очень понравилось!» — отметила Загитова.

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