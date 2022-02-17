Алина Загитова заговорила о своей любви

Фигуристка призналась, что уже 4 года счастлива и не одинока.

Алина Загитова является одной из самых известных российских фигуристок. Она завоевывала медали и была одной из самых сильных спортсменок в своей сфере.

Однако в 2021 году Алина пропустила соревнования и была исключена из состава сборной России. Она стала вести шоу «Ледниковый период». Поклонники с интересом наблюдали за ее жизнью и гадали, появился ли у нее возлюбленный.

Но лишь на днях Алина заговорила о своих чувствах. Но они оказались не к парню, а питомцу аките-ину. Ей подарили собаку, когда она выиграла олимпийские игры. Родители тогда пообещали ей подарить такого щенка за победу. В итоге собаку ей вручили в присутствии премьер-министра Японии Синдзо Абэ. И теперь хвостатому другу исполнилось 4 года.

«Вот уже 4 год в моем сердце живет любовь к самому доброму, ласковому и пушистому зверьку — к моей Масару! И у этой девочки сегодня праздник — день рождения! За это время мы с Масару столько всего пережили: шоу, выставки, телевизионные площадки, тренировки, различные поездки… Мы с ней неразлучны! Искренне желаю всем обрести такого же лучшего друга, который каждый день будет дарить вам свою чистую и настоящую любовь», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как Загитова любит свою собаку. Многие осыпали ее комплиментами. Фигуристка отметила, что всегда мечтала о собаке: большой, породистой и с безупречными манерами.

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