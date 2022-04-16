Дорогие яхты у берега, уютные домики: Ксения Собчак показала свое новое место обитания

Как отметила светская львица, она в последнее время много путешествует.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» показала, где она сейчас находится. Надо заметить, что ее отель расположен на берегу. Можно увидеть шикарные яхты, бросившие якоря у пристани. Кругом – уютные домики. Вдали виднеется мост.

«Доброе утро! Мы так много сейчас перемещаемся со съемочной группой, что просыпаешься, и не всегда понимаешь где». Ксения Собчак

Напомним, что Ксения Собчак, по слухам, не так давно получила израильский паспорт. При этом сама она не стала подтверждать, но и опровергать данную информацию.

Заметим, что Ксения Собчак последнее время часто находилась в Израиле. Не исключено, что именно с этой стране она связывает свое будущее.

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