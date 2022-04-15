«Человек из другой системы координат»: Катя Гордон впервые высказалась о конфликте с Ксенией Собчак

По словам адвоката, дружить с популярной блондинкой она не может.

Периодически Ксения Собчак конфликтует с разными медиаперсонами. Так, например, у популярной блондинки не задалась дружба с Анастасией Волочковой, Сергеем Шнуровым, недавно она жестко прошлась по автору популярного онлайн-марафона Елене Блиновской. В список однажды попала и адвокат, поэтесса, ведущая Катя Гордон.

Гордон призналась, что от эфиров радио «Маяк» ее отстранили из-за конфликта с Ксенией. После той истории Катя сделала определенные выводы и даже записала с Собчак одно интервью, однако, по словам Гордон, телеведущей она не будет доверять никогда.

«Ту ситуацию я отбила, в эфир ничего не вышло. Она мне потом звонила, предлагала поговорить, опять затронуть времена моего общения и не общения с Сергеем Жориным. Но для меня это человек, с которым я не могу представить дружбу ни в каком виде. Я не испытываю острых эмоций, негатива и так далее, но Ксения Собчак — человек из другой системы координат», — рассказала Гордон в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.