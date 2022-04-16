«Некому было поплакаться»: как Пугачева выполняла роль «жилетки» для отца Собчак

73 года исполнилось Алле Пугачевой 15 апреля. Свои именины народная артистка встретила в Израиле.

Ксения Собчак в праздник певицы решила обнародовать в своем телеграме несколько ярких цитат звезды из интервью, которое жена Максима Галкина давала журналистке несколько лет назад.

Были там и слова о папе Ксении Собчак Анатолии Собчаке, который, как оказалось, никак не мог найти общего языка с дочкой. «Да, у нас непростые были отношения», — призналась жена Константина Богомолова Алле Борисовне.

«Я тебе этого никогда не говорила, сейчас скажу. Он, когда приезжал в Москву, любил заходить на Тверскую, поужинать там, мы его чайком поили. И иногда, видимо некому было поплакаться, он говорил, как он переживает за тебя! Подростковый период там. Ты старше стала, а все такая же!» — заявила Алла Пугачева.

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