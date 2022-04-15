«Вмешались украинские консулы»: Собчак объяснила, почему концерт Сабурова в Чикаго отменили

По словам светской львицы, формально выступление перенесено на неопределенный срок, но вряд ли оно состоится.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» раскрыла новые данные об отмене концерта комика Нурлана Сабурова в американском Чикаго. Она нашла в соцсетях слова осведомленного зрителя, который ранее побывал на концерте Сабурова в Лос-Анджелесе.

«Концерт формально решили перенести на неопределенный срок — только вот произошло это после того, как в дело вмешались: украинские консулы, украинская диаспора, представитель украинского Национального Конгресса и «огромное количество «благодарных» зрителей Сабурова». Ксения Собчак

Собчак напомнила, что формально концерт отменили после неудачной шутки Нурлана Сабурова над активисткой, которая ранее выразила свою позицию о событиях на Украине.

Также Собчак приложила скриншот, где маркетинг-менеджер чикагского концертного зала North Short Center (в котором должен был пройти концерт Сабурова) мягко отказывает комику в проведении выступления 16 апреля.

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Напомним, что комик Нурлан Сабуров дает серию концертов в США. При этом его выступления проходят с крайне напряженной обстановке. Зрители каждый раз провоцируют комика.

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