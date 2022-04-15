«Пустота»: покинутая Виторганом Нинидзе оставила грустное послание

Максим Виторган засветился в Израиле, куда улетела бывшая жена.

Два года Максим Виторган и Нино Нинидзе радовали поклонников своим романтическим союзом. Однако расписываться артисты не торопились.

А в последние месяцы и вовсе стали появляться слухи о распаде звездной пары. Некогда активные в Сети, они оба перестали публиковать в личных блогах совместные снимки.

Теперь Максима Виторгана и вовсе заметили в Израиле, куда улетела его бывшая жена Ксения Собчак. При этом законный муж светской львицы остался в Москве.

На фоне этих событий Нино Нинидзе оставила в социальных сетях грустное послание, в виде цитаты Леонардо да Винчи.

«Где умирает надежда, там возникает пустота», — написала актриса.

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