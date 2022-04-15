«Пустота»: покинутая Виторганом Нинидзе оставила грустное послание

Два года Максим Виторган и Нино Нинидзе радовали поклонников своим романтическим союзом. Однако расписываться артисты не торопились.
А в последние месяцы и вовсе стали появляться слухи о распаде звездной пары. Некогда активные в Сети, они оба перестали публиковать в личных блогах совместные снимки.
Теперь Максима Виторгана и вовсе заметили в Израиле, куда улетела его бывшая жена Ксения Собчак. При этом законный муж светской львицы остался в Москве.
На фоне этих событий Нино Нинидзе оставила в социальных сетях грустное послание, в виде цитаты Леонардо да Винчи.
«Где умирает надежда, там возникает пустота», — написала актриса.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.