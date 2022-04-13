Снова вместе? Виторган присоединился к Собчак в Израиле

Еще в конце февраля Ксения Собчак экстренно улетела в Израиль. Там она была практически месяц, а после вернулась в Москву. По слухам, звезда получила израильское гражданство. Позже она продала свою элитную квартиру в Москве, стоимостью почти миллиард рублей, а на днях ее вновь заметили в аэропорту «Домодедово».

Прибыл в Израиль и бывший муж журналистки Максим Виторган. Накануне его заметили прогуливающимся на улицам Тель-Авива. После он побывал в ресторане в компании дочери Полины от первого брака. Об этом сообщает телеграм-канал «Голос Израиля». Примечательно, что на этом де ресурсе позже появилась информация о прогулке Ксении Собчак по улицам израильской столицы.

Напомним, ранее в Сети появились слухи о том, что Ксения Собчак на грани развода с режиссером Константином Богомоловым.

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