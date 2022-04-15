«Я люблю и любима»: Асмус после празднования 34-летия сделала признание

Кристина Асмус рассказала, что впервые не ждала своих именин.

Кристине Асмус 14 апреля исполнилось 34 года. В своем телеграме за две минуты до его наступления она написала, что впервые не ждет дня рождения, хотя некоторые фолловеры улыбнулись этому сообщению.

«Если бы не ждали, не считали бы минуты», — написал, к примеру, один из подписчиков.

На следующий день после праздника Кристина Асмус решила рассказать своим почитателям, с какими мыслями она вошла в новый возраст, не скрыв, что состоит в романтических отношениях.

«Мне исполнилось 34 года. И знаете, я счастлива. Очень. Мне нравится этот возраст. Моя дочь — мой лучший друг. Я люблю и любима. Я занимаюсь любимым делом. Меня окружают потрясающие люди, у которых я ежедневно учусь. Я больше не доказываю, не бегу, ни на кого не ориентируюсь. И принимаю. Себя и всех. И фиксируюсь только на хорошем», — поведала экс-жена Гарика Харламова.

Напомним, артисты в июне 2020 года рассказали публике о своем расставании.

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