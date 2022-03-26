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«А вы пробовали?»: Асмус мучают необычные вкусовые предпочтения

Актриса призналась, что греет в микроволновке салат «Оливье».

«А вы пробовали?»: Асмус мучают необычные вкусовые предпочтения
Кристина Асмус. Фото: личный архив

Кристина Асмус умеет шокировать своих фанатов. Накануне в своем телеграм-канале она рассказала о необычных вкусовых предпочтениях. Так, выяснилось, что актриса греет салат «Оливье» в микроволновке перед тем, как приступить к трапезе.

Телеграм-канал Кристины Асмус
Телеграм-канал Кристины Асмус. Скриншот: t.me/asmusk

«Вы пробовали когда-нибудь горячий «Оливье»? Накладываю себе сейчас дома салат «Оливье», ставлю на одну минуту разогреть в микроволновку и спокойно жду, пока погреется. И даже мысли нет, что что-то не так»— написала Асмус.

Многие фанаты отметили, что тоже слегка подогревают салаты из холодильника. Другие посчитали, что Кристина просто заработалась и ей нужен отдых.

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