Асмус покраснела и убежала: какие слова дочки Харламова пристыдили его экс-жену на публике

Кристина Асмус вывела Настю Харламову в свет и позволила пообщаться с журналистами.

Кристина Асмус появилась на премьере мультфильма «Мальчик-дельфин» в сопровождении дочери Насти Харламовой.

Наследница артистов растет открытой и непосредственной девочкой, поэтому, когда с ней заговорили журналисты во время пресс-подхода, она с готовностью стала с ними общаться.

А когда у малышки спросили, часто ли ее папа Гарик Харламов берет на съемки, она ответила, как есть: «Нет, вообще ни разу!» При этом Настя говорила очень эмоционально. Судя по всему, ее это немного задевает.

Асмус решила выкрутиться из положения и сказала, что ее дочь якобы все-таки была на съемках «Гусара», но Настя настаивала: «Нет! Неправда!»

Обвиненная во лжи Кристина Асмус покраснела и сбежала от журналистов, написал «СтарХит».

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