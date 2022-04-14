«Нечестно и несправедливо, что сейчас в студии сижу, а не в подвале»: Хаматова – о происходящем

По словам актрисы, русская культура во всей этой истории ни при чем.

Актриса Чулпан Хаматова в интервью латвийскому телевидению посетовала на несправедливость, которая, как она считает, царит в этом мире.

«Нечестно и несправедливо, что Хаматова сейчас в студии сидит, а не в подвале. Но только русская культура здесь ни при чем». Чулпан Хаматова

Как отметила Чулпан Хаматова, ее телефон слили в Сеть. Каждый день ей поступают угрозы с неизвестных номеров. Сама она в ответ злиться не собирается. При этом Хаматова честно заявила, что порой ей хочется ответить хейтерам тем же тоном.

Напомним, что Чулпан Хаматова покинула Россию. Она поселилась в шикарном экодомике недалеко от Риги. При этом звезда позволяла уже не раз нелицеприятные высказывания о родной стране.

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