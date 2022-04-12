«Вернется, будет играть в театре»: Хаматова может спокойно возвращаться в Россию, уверен Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов в принципе полагает, что ничего сверхъестественного не произошло.

Чулпан Хаматова, в отличие от многих российских звезд, сразу прямо сказала, что эмигрировала в Латвию, а вовсе не улетела туда «отдыхать».

Она уверена, что назад ей дороги нет, и постепенно обживается в своем доме в элитном поселке под Ригой. Как рассказала ее бывшая свекровь Ольга Волкова, ее дети уже устроились — кто учиться, кто работать. Сама она тоже пошла служить в местный театр.

Музыкальный критик Сергей Соседов полагает, что не стоит из отъезда звезд делать событие, ничего особенного не произошло.

«Какая-то актрисуля уехала в Латвию спасать дом свой, который она построила, чтобы не отняли латыши у нее дом в демократической Латвии, да? Домушку-то раз ее — и взяли бы», — сказал Соседов 5-tv.ru.

Критик полагает, что за свое будущее в России Чулпан Хаматова может не переживать и спокойно возвращаться назад, когда все утрясется.

«Что бы она ни сказала — вернется назад, будет играть в театре. Вот и все», — выразил уверенность критик.

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