«Я запрещаю это говорить!»: Хаматова из Латвии – про свое звание народной артистки России

Чулпан Хаматова в марте покинула Россию вместе с тремя своими дочками. Актриса поселилась в Латвии под Ригой в коттеджном поселке элит-уровня. Здесь у нее в собственности был дом.

Ее бывшая свекровь Ольга Волкова заявила, что у актрисы не было другого выхода, но родину свою звезда любит. А критик Сергей Соседов убежден, что нельзя к этому поступку относиться серьезно. Он уверен, что Чулпан Хаматова все равно вернется и будет по-прежнему работать на российской сцене.

Между тем, как пишет «СтарХит», Чулпан Хаматова уже успела выступить на латвийском телевидении, выразив свое отношение к статусу народной артистки России.

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток… Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять «народная артистка России», но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать! Для меня ценность профессии не в званиях», — завила Чулпан Хаматова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.