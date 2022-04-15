«Никто не должен быть унижаем»: Киркоров впервые высказался на политическую тему

Известный певец Филипп Киркоров впервые после долгой паузы, почти в два месяца, опубликовал в микроблоге пост. В нем он сформулировал свою позицию по поводу происходящих событий в мире.

Филипп Киркоров дал понять, что он возмущен тем, в каких условиях содержатся политзаключенные на Украине. Он потребовал расследования ареста и содержания Виктора Медведчука, которого назвал своим старшим другом.

«Я поддерживаю мою подругу Оксану Марченко в ее международной деятельности против пыток и насилия, от которой сегодня зависит жизнь и свобода политзаключенных, а в последние дни и жизнь моего старшего друга.

А теперь, европейские политики, посмотрите, что происходит на Украине. Допускаете ли вы, что условно Эмманюэль Макрон бросит за решетку Марин Ле Пен за ее другие взгляды? Вы, президент Джо Байден, закроете телеканал FOXnews только за то, что там говорят неприятные вещи про вашу политику? Так почему вы допускаете это на Украине?!» — написал Филипп Киркоров.

Поп-король заявил, что требует человеческого отношения ко всем людям, независимо от их позиции.

«Никто не может быть унижаем — никогда! Не нужно быть следователем, специалистом, чтобы по одним только снимкам понять, что происходит и делается с Виктором Медведчуком — несогласным политиком, депутатом с неприкосновенностью, гарантированной законами самой же Украины», — добавил Филипп Киркоров.

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