«Я даже перекрестился»: Филипп Киркоров порадовался уходу из России европейских брендов одежды

Певец Филипп Киркоров заявил, что в его шопоголизме не было ничего хорошего, кроме серьезной траты денег. В то же время он заметил, что приобретал эксклюзивные костюмы и наряды, чтобы снимать свои клипы. Это, как он заметил, вложение в творчество.

Как сказал Киркоров, за тридцать лет на сцене он никогда не появлялся на концертах в одном и том же сереньком костюме. По его словам, он даже в мыслях не может представить, что выйдет на сцену сразу из машины, не переодеваясь, сообщает «Комсомольская правда».

«Сейчас, когда иностранные бренды нам запретили поставки, я даже перекрестился. Слава богу, теперь потрачу деньги на постановку юбилейного шоу». Филипп Киркоров

Напомним, что Филипп Киркоров – один из главных модников на российской эстраде. У него в гардеробе огромное количество всевозможных костюмов.

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