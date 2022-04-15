Приобняла Гарика: Пугачева предстала с близнецами Гарри и Лизой и певицей Жасмин на памятном фото

Пятнадцатого апреля отмечает свой день рождения известная певица Алла Пугачева. Примадонне исполнилось 73 года.
Празднует эту прекрасную дату Алла Борисовна в Израиле, куда уехала почти два месяца назад вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой.
Так что, поздравления от своих друзей, оставшихся в России, Алла Пугачева принимает дистанционно.
Певица Жасмин поздравила Аллу Пугачеву, разместив архивное фото с ней в своем микроблоге. В кадре запечатлен, вероятно, фрагмент праздника.
Алла Пугачева запечатлена с Гарри и Лизой, певицей Жасмин и ее дочкой Маргаритой. Интересно, что Гарри Алла Пугачева придерживает за плечи, а Лиза просто стоит рядышком.
«С днем рождения, наша дорогая Алла Борисовна! Для всей страны вы «наше все», а для меня еще наставник и друг! Желаю радости, здоровья, счастья вам и вашей большой и дружной семье. Мы вас любим!» — написала под фото певица Жасмин.
Напомним, ранее Аллу Пугачеву публично поздравляла тренер Татьяна Тарасова.
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