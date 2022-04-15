Приобняла Гарика: Пугачева предстала с близнецами Гарри и Лизой и певицей Жасмин на памятном фото

Пятнадцатого апреля отмечает свой день рождения известная певица Алла Пугачева. Примадонне исполнилось 73 года.

Празднует эту прекрасную дату Алла Борисовна в Израиле, куда уехала почти два месяца назад вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой.

Так что, поздравления от своих друзей, оставшихся в России, Алла Пугачева принимает дистанционно.

Певица Жасмин поздравила Аллу Пугачеву, разместив архивное фото с ней в своем микроблоге. В кадре запечатлен, вероятно, фрагмент праздника.

Алла Пугачева запечатлена с Гарри и Лизой, певицей Жасмин и ее дочкой Маргаритой. Интересно, что Гарри Алла Пугачева придерживает за плечи, а Лиза просто стоит рядышком.

«С днем рождения, наша дорогая Алла Борисовна! Для всей страны вы «наше все», а для меня еще наставник и друг! Желаю радости, здоровья, счастья вам и вашей большой и дружной семье. Мы вас любим!» — написала под фото певица Жасмин.

Напомним, ранее Аллу Пугачеву публично поздравляла тренер Татьяна Тарасова.

больше по теме Пугачева в темных очках и с массивным украшением предстала на памятном фото с подругой Тренер Татьяна Тарасова поделилась архивным снимком в компании певицы Аллы Пугачевой.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.