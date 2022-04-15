«Не надела пуанты»: Анастасия Волочкова грациозно обнажила натруженные ножки на роскошной постели

Балерина Анастасия Волочкова устроила себе день сна и отдыха.

Звезда балета Анастасия Волочкова для поддержания формы каждый день устраивает экзерсисы в зеркальном зале у станка. Балерина много выступает, и ей приходится часто репетировать в пуантах.

В редкие дни Анастасия Волочкова позволяет себе лениться. Именно так и произошло в эту пятницу.

В микроблоге Анастасия Волочкова рассказала, что устроила себе день релакса и просто от души повалялась на кровати в своей спальне.

«Сегодня я не надела на эти ножки пуанты. И позволила себе день сна и отдыха. Добрые люди, вы же даете мне освобождение от репетиции? До моего спектакля в Красногорске 26 апреля еще 10 дней. И для подготовки это достаточное время», — написала Анастасия Волочкова.

Публикацию она сопроводила снимком, на котором запечатлела свои натруженные ножки, красиво сложив их на роскошной постели.

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