Роскошная вилла есть, работа тоже: изменилась ли жизнь Пугачевой и Галкина в Израиле

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше месяца живут в Израиле со своими детьми Лизой и Гарри. Судя по фото, которое случайные прохожие выложили в Сеть, Примадонна поправилась. Ее муж, напротив, стал еще более подтянутым.

Отдых, о котором говорила Пугачева своим поклонникам, когда единственный раз вышла к своей публике в соцсетях, на самом деле касается только ее, ведь ее муж уже нашел работу. Максим Галкин в настоящий момент организовывает туры по Израилю со своей юмористической программой.

А вот Алла Борисовна, пишут СМИ, заскучала в этот момент. Ведь Примадонна, хоть и не работает давно и не любит появляться в свете, дома активно общалась со своими друзьями, навещала их, музицировала на любимых инструментах в замке, занималась садом и огородом.

Сейчас народная артистка живет в роскошной вилле в три этажа с бассейном, но даже такие хоромы трудно сравнить с замком, где есть не только личный косметический салон и сауна, но даже амфитеатр для представлений. В общем, гораздо больше мест и возможностей для развлечений.

Досуг Максима Галкина, безусловно, тоже изменился. Он гуляет по побережью Средиземного моря, катается на велосипеде, но отказался от привычного контента в социальных сетях. Юморист заявил, что у него нет настроения постить своих детей и записывать веселые ролики, поэтому вместо них в его аккаунтах появляются грустные размышления комика.

Дети артистов Гарри и Лиза так и не появились на учебе в московской гимназии. В Кесарии, где они живут сейчас, есть одна начальная школа, но, естественно, она не для русскоговорящих учеников. Поэтому можно предположить, что наследники Пугачевой и Галкина сейчас перешли на домашнее онлайн-обучение.

Вероятно, сейчас все общение ребят сводится к совместным играм и коммуникации с родителями. Впрочем, малышей это, похоже, пока не сильно заботит. В Сети распространено видео, как Гарри и Лиза весело шагают к морю, держа друг друга за руки. Судя по ведерку, они собирались играть в песок на побережье.

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