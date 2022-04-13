Внимания к ним – ноль: как живется в Израиле Алле Пугачевой и Максиму Галкину

Звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин уже почти два месяца находятся «в отпуске» в Кесарии.

В числе звезд, покинувших Россию в конце зимы этого года, шоумен Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой.

Семейство обосновалось в Израиле, поселившись на шикарной вилле в курортном городке Кесарии.

Галкин и Пугачева бывали в этой стране много раз. Здесь находится клиника, где в свое время проходила лечение Алла Борисовна. В Израиле похоронена мама Максима Галкина.

Как сообщает kp.ru, Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле обычной, а не звездной, жизнью. Ведь пару здесь практически никто не знает. И в отличие от России, где поклонники ловили каждое их слово, в Израиле жизнь Галкина и Пугачевой никому не интересна.

На приезд Аллы Пугачевой в Израиль местные жители никак не отреагировали. Внимания к известному в России семейству здесь — ноль.

Здесь свои звезды и свой язык. Возможно, Аллу Пугачеву помнят очень пожилые люди, но у молодых израильтян совершенно другие кумиры.

Между тем, на днях Максим Галкин анонсировал свои выступления в Израиле. Шоумен прилагает максимум усилий к тому, чтобы его семья ни в чем не нуждалась.

больше по теме Меган Маркл и принц Гарри не приезжают в Великобританию из-за дочери Лилибет Дианы Герцоги Сассекские до сих пор не определились с местом для крестин маленькой наследницы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.