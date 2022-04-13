Внимания к ним – ноль: как живется в Израиле Алле Пугачевой и Максиму Галкину

В числе звезд, покинувших Россию в конце зимы этого года, шоумен Максим Галкин и его жена, певица Алла Пугачева вместе с детьми Гарри и Лизой.
Семейство обосновалось в Израиле, поселившись на шикарной вилле в курортном городке Кесарии.
Галкин и Пугачева бывали в этой стране много раз. Здесь находится клиника, где в свое время проходила лечение Алла Борисовна. В Израиле похоронена мама Максима Галкина.
Как сообщает kp.ru, Алла Пугачева и Максим Галкин живут в Израиле обычной, а не звездной, жизнью. Ведь пару здесь практически никто не знает. И в отличие от России, где поклонники ловили каждое их слово, в Израиле жизнь Галкина и Пугачевой никому не интересна.
На приезд Аллы Пугачевой в Израиль местные жители никак не отреагировали. Внимания к известному в России семейству здесь — ноль.
Здесь свои звезды и свой язык. Возможно, Аллу Пугачеву помнят очень пожилые люди, но у молодых израильтян совершенно другие кумиры.
Между тем, на днях Максим Галкин анонсировал свои выступления в Израиле. Шоумен прилагает максимум усилий к тому, чтобы его семья ни в чем не нуждалась.
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