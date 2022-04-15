Пугачева поправилась, Галкин помолодел: как изменились артисты после переезда в Израиль

15 апреля Алле Пугачевой исполнилось 73 года, свой день рождения народная артистка встретила в Израиле. В Кесарии она арендовала трехэтажную виллу с бассейном, за которую платит около миллиона в месяц.

Кесария — одно из любимых мест Аллы Борисовны в этой стране. Народная артистка наведывалась сюда и раньше, облюбовав здесь клинику, где периодически поправляет здоровье. Однако при жителях в пять тысяч человек здесь особо заняться нечем.

Из развлечений — гольф-клуб, да неподалеку располагается знаменитый музей под открытым небом в виде развалин древней палестинской Кесарии, есть еще Средиземное море и пляж.

Не исключено, что из-за бездействия Алла Борисовна заметно набрала вес — это видно по кадрам, которые выложили пользователи Интернета в социальных сетях.

А вот Максим Галкин, напротив, похудел, подтянулся, сделал короткую стрижку и стал выглядеть только моложе. Отметим, что юморист и здесь занят делом — готовится к предстоящему гастрольному туру по Израилю, а в свободное время катается на велосипеде и совершает морские прогулки.

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