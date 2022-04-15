Никто не терял? Деревянко нашел дома 40 тысяч евро и прокутил их

Артист пока рассказывал об этом журналисту, успел пожалеть о своей болтливости.

Павел Деревянко сделал неожиданное признание на YouTube-канале Надежды Стрелец. Артист заявил, что случайно обнаружил в своей квартире замурованные деньги и решил их оставить себе. Во время признания его осенило: «Сейчас думаю, может, не надо эту историю рассказывать?»

Как рассказал актер, во время утренний зарядки в своей новой квартире он опустил голову вниз и обратил внимание на батарею, из-за которой выглядывал конверт. Раскрыл его и обнаружил там 40 тысяч евро. Вначале Павел Деревянко решил вернуть их человеку, который спрятал эти купюры, если он появится у него. Но через пару недель понял, что отдавать эти деньги он не хочет.

На вопрос ведущей, куда артист потратил столь крупную сумму, он ответил: «Все эти деньги я очень быстро прожил, за полгода». Львиную долю найденных средств он потратил во Флоренции на костюмы. Деревянко сразу решил, что раз пришли они к нему легко, так же должны и уйти.

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