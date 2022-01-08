«Мы родные друг другу люди»: Деревянко воссоединился на отдыхе с Мясищевой ради детей

Как отметил актер, он хочет лишний раз напомнить всем, что с Дарьей вместе не живет.

Актер Павел Деревянко опубликовал в Instagram совместный снимок с бывшей гражданской женой Дарьей Мясищевой и их общими детьми.

Актер лишний раз подчеркнул, что вместе с Мясищевой они не живут. Однако дружат и вместе воспитывают дочерей. Как сказал Деревянко, и у него, и у Мясищевой своя личная жизнь.

«Мы родные друг другу люди. Как видите, вместе отдыхаем от трудовых будней в Таиланде. Прошу вас не домысливать свои другие виденья. Все ровно так, как я говорю, ни больше и не меньше. Девушки, не пишите, что у Дарьи грустные глаза, она абсолютно счастлива и самодостаточна». Павел Деревянко

Напомним, что Деревянко и Мясищева были вместе около десяти лет. У них две общие дочери Варвара и Александра. В 2020 году пара приняла решение расстаться.

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