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«Не увольнялся и едет на гастроли»: в Театре Моссовета ответили на слухи об уходе Павла Деревянко

Как отметила пресс-атташе Татьяна Горина, актер продолжает служить.

«Не увольнялся и едет на гастроли»: в Театре Моссовета ответили на слухи об уходе Павла Деревянко
Павел Деревянко. Фото: Globallookpress.com

Пресс-атташе Театра Моссовета Татьяна Горина прокомментировала слухи, что актер Павел Деревянко покинул театр, уволившись по собственному желанию.

Павел Деревянко
Павел Деревянко. Фото: Globallookpress.com

«Павел Деревянко продолжает служить, он не увольнялся и едет на гастроли с «Дядей Ваней».

Татьяна Горина

Как заметила Татьяна Горина, спектакль Нины Чусовой «Великолепный рогоносец», где Павел Деревянко играет главную роль, остался в репертуаре. Просто не идет в ближайшее время в культурном учреждении, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Павел Деревянко заявил, что ушел из Театра Моссовета. По его словам, спектакли с его участием сняты из репертуара.

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Нина ЧусоваПавел ДеревянкоПавел Деревянко последние новостиСпектакль "Дядя Ваня"Театр Моссовета