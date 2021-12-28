«Не увольнялся и едет на гастроли»: в Театре Моссовета ответили на слухи об уходе Павла Деревянко

Пресс-атташе Театра Моссовета Татьяна Горина прокомментировала слухи, что актер Павел Деревянко покинул театр, уволившись по собственному желанию.
«Павел Деревянко продолжает служить, он не увольнялся и едет на гастроли с «Дядей Ваней».
Как заметила Татьяна Горина, спектакль Нины Чусовой «Великолепный рогоносец», где Павел Деревянко играет главную роль, остался в репертуаре. Просто не идет в ближайшее время в культурном учреждении, сообщает «Комсомольская правда».
Ранее Павел Деревянко заявил, что ушел из Театра Моссовета. По его словам, спектакли с его участием сняты из репертуара.
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