Обаятельный злодей: в кино выходит триллер «Подельники» с Павлом Деревянко

С 14 апреля в российских кинотеатрах стартует показ отечественного фильма «Подельники». В главных ролях — Юра Борисов и Павел Деревянко.
Премьера этого триллера состоялась осенью 2021 года на фестивале «Кинотавр». Тогда Деревянко, сыгравшему антагониста картины, вручили приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль. Позже работу актер отметили и на национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон», вручив награду «Лучшая мужская роль второго плана».
Деревянко играет таежного шамана и по совместительству бывшего зека, который держит в страхе целое село. Он убивает мужчину и остается безнаказанным – никто из местных не хочет идти против колдуна. Но 10-летний сын убитого мечтает о мести, у него находится неожиданный подельник в виде учителя физкультуры.
Казалось бы, Павлу достался абсолютно отталкивающий и негативный персонаж. Но актер удалось создать из него глубокий и многогранный образ. Прокатчики картины уверяют, что таким Деревянко зрители еще не видели.
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