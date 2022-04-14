Уже волосики отросли: Наталья Фриске засняла, как кормит новорожденную дочку

Наталья Фриске является сестрой Жанны Фриске. Она не скрывает, что тоже одно время была певицей и выступала с группой «Блестящие». Уже давно родственница артистки работает в салоне красоты. Не так давно она объявила, что беременна.

Об этом Наталья давно мечтала, еще когда нянчила племянника Платона. Однако теперь она не видит мальчика, как и бабушка с дедушкой, так как его воспитывает Дмитрия Шепелев после смерти певицы.

Но Фриске может похвастаться тем, что теперь счастлива. 8 апреля она родила дочку в одном из роддомов Москвы. А накануне ее выписали и она приехала домой к родителям.

Там новоиспеченная мама заранее обустроила детскую комнату. С возлюбленным она рассталась. Наталья призналась, что сама приняла это решение и ни о чем не жалеет. А теперь она рассекретила имя крохи. Ее зовут Луна Александровна Фриске.

«Наконец-то хочу познакомить вас с моей маленькой принцессой», — написала она.

В соцсети сестра певицы опубликовала нежное фото. В кадре она лежит на кровати в белой блузке и кормит маленькую наследницу. Девочку Фриске облачилась в розовый ботик. У малышки уже отросли волосы. Поклонники восхитились трогательным снимком.

«Поздравляю, красивое имя, счастья вам, девочки», «Красивое имя и необычное! Счастливого вам материнства», «Как трогательно», «Она такая милая», «Это прекрасно», — стали писать пользователи Сети. К слову, косвенно она подтвердила, что отцом девочки является Александр Титов, с которым Наталья встречалась в прошлом году.

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