«Забрал и потратил»: отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука

Владимир Фриске говорит, что на счету певицы было 200 тысяч долларов.

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну было два года. После смерти певицы между ее родителями и гражданским мужем Дмитрием Шепелевым возник конфликт, который не может разрешиться до сих пор. Телеведущий не позволяет родителям Жанны видеться с мальчиком.

Отец артистки Владимир Фриске сообщил, что Дмитрий растратил наследство Платона.

«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все Жаннины деньги он (Дмитрий Шепелев – Ред.) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет, — рассказал Владимир Фриске в беседе с Woman.ru.

больше по теме Новый скандал: почему Дмитрий Шепелев отказался прощать родителей Жанны Фриске У телеведущего есть на это пять причин.

Добавим, ранее были озвучены причины того, почему Шепелев и родители Фриске не могут найти общий язык.

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