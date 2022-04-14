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«Забрал и потратил»: отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука

Владимир Фриске говорит, что на счету певицы было 200 тысяч долларов.

«Забрал и потратил»: отец Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука
Жанна Фриске. Фото: соцсети

Жанна Фриске умерла от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну было два года. После смерти певицы между ее родителями и гражданским мужем Дмитрием Шепелевым возник конфликт, который не может разрешиться до сих пор. Телеведущий не позволяет родителям Жанны видеться с мальчиком.

Дмитрий Шепелев
Дмитрий Шепелев. Фото: соцсети

Отец артистки Владимир Фриске сообщил, что Дмитрий растратил наследство Платона.

«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все Жаннины деньги он (Дмитрий Шепелев – Ред.) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет, — рассказал Владимир Фриске в беседе с Woman.ru.

Платон Шепелев
Платон Шепелев. Фото: соцсети

Добавим, ранее были озвучены причины того, почему Шепелев и родители Фриске не могут найти общий язык.

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