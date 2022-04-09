«Образ слишком пафосный»: Валя Карнавал в черном корсете и брюках не по размеру вышла в свет

20-летняя тиктокерша Валя Карнавал накануне вышла в свет со своим бойфрендом Сашей Стоуном. Певица выбрала монохромный образ черного цвета – тесный корсет поверх сетчатой блузки и брюки не по размеру.

Стилист Надя Иванова оценила аутфит Вали Карнавал и нашла его несколько неподходящим для звезды.

«С точки зрения стилистики, мне кажется, что этот образ не совсем соответствует возрастной категории Вали. Он слишком тяжеловесный, слишком пафосный, слишком сексуальный, вдобавок тяжелая прическа и макияж. Если же его разбирать относительно цвета, в принципе тотал лук черного цвета моден еще с 60-х годов. Это классика моды. Но на самом деле этот цвет очень требовательный, он всегда подчеркивает формы, и мы видим, что брючки Вале в зоне бедер малы», — оценила образ стилист.

Кстати, черный в тотальном проявлении может быть скучноват, добавила эксперт моды. Чтобы этого не произошло, в монохромном аутфите лучше поиграть с текстурами. И у Вали это есть: корсет атласный и брюки матовые. Но все-таки недостаточно, и Надя Иванова советует добавить в аутфит бархат.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет культурологии моды Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. Опыт в фэшн-сфере — 19 лет.

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