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Состоялась премьера второго трейлера сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие»

В главной роли снялась актриса Светлана Иванова.

Состоялась премьера второго трейлера сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие»
Кадр из сериала «Обоюдное согласие»

Вышел новый трейлер сериала «Обоюдное согласие», режиссером которого стала Валерия Гай Германика.

В фильме рассказывается про молодую учительницу русского языка и литературы Анну Федорову (Светлана Иванова), которая приезжает на вечеринку к старым друзьям. Все вместе они проводят ночь на большой яхте.

Под утро Анна спрыгивает с яхты, в то время как остальные участники вечеринки еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании.

Среди подозреваемых – ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев, Виктор Доринов и Антон Белов.

Главные роли в сериале «Обоюдное согласие» исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, Андрей Козлов («Что? Где? Когда?»), Мария Голубкина, Анастасия Стоцкая, Борис Щербаков.

Съемки сериала проходили в Москве и в Крыму.

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«Обоюдное согласие»Алла МихееваАнастасия СтоцкаяАндрей КозловАнна СнаткинаБорис ЩербаковВалерия Гай ГерманикаМария Голубкина