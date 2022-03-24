Состоялась премьера второго трейлера сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие»

Вышел новый трейлер сериала «Обоюдное согласие», режиссером которого стала Валерия Гай Германика.

В фильме рассказывается про молодую учительницу русского языка и литературы Анну Федорову (Светлана Иванова), которая приезжает на вечеринку к старым друзьям. Все вместе они проводят ночь на большой яхте.

Под утро Анна спрыгивает с яхты, в то время как остальные участники вечеринки еще спят. В мокром платье, босиком, с синяками и ссадинами на теле девушка доезжает до отделения полиции и пишет заявление об изнасиловании.

Среди подозреваемых – ее друзья, с которыми она провела ночь: Максим Чаботаев, Виктор Доринов и Антон Белов.

Главные роли в сериале «Обоюдное согласие» исполнили Светлана Иванова, Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, Андрей Козлов («Что? Где? Когда?»), Мария Голубкина, Анастасия Стоцкая, Борис Щербаков.

Съемки сериала проходили в Москве и в Крыму.

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