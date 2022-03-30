Большие очки, широкие шляпы и другие модные аксессуары на 2022 год
Видео
Как организовать хранение в детской комнате
Видео

Анна Снаткина рассказала о «самом сложном» в браке с известным шоуменом

Актриса замужем за артистом уже 10 лет.

Анна Снаткина рассказала о «самом сложном» в браке с известным шоуменом
Анна Снаткина и Виктор Васильев. Фото: Global Look Press

Анна Снаткина вот уже 10 лет живет в браке с известным шоуменом Виктором Васильевым. За это время супруги ни разу не становились героями скандальных хроник, поэтому сама Анна без ложной скромности считает, что их семью смело можно назвать идеальной.

Наши журналисты спросили актрису — что же самое сложное в браке с артистом. Она ответила так:

«Когда ты искренне любишь, все сложности уходят на второй план, ты их не замечаешь. Самое главное — дарить любовь, нежность и теплоту друг другу. Не забывать говорить каждый день, что ты любишь человека и всегда будешь рядом с ним даже в самых сложных ситуациях», — заявила Снаткина Teleprogramma.pro.

Брак Снаткиной и Васильева стал первым для них обоих. Артистка, воспитывающая от Виктора дочь Веронику, считает, что мечтала именно о женихе, не имевшем опыт брака.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анна СнаткинаАнна Снаткина и Виктор ВасильевАнна Снаткина последние новостиВиктор Васильев