Анна Снаткина рассказала о «самом сложном» в браке с известным шоуменом

Анна Снаткина вот уже 10 лет живет в браке с известным шоуменом Виктором Васильевым. За это время супруги ни разу не становились героями скандальных хроник, поэтому сама Анна без ложной скромности считает, что их семью смело можно назвать идеальной.

Наши журналисты спросили актрису — что же самое сложное в браке с артистом. Она ответила так:

«Когда ты искренне любишь, все сложности уходят на второй план, ты их не замечаешь. Самое главное — дарить любовь, нежность и теплоту друг другу. Не забывать говорить каждый день, что ты любишь человека и всегда будешь рядом с ним даже в самых сложных ситуациях», — заявила Снаткина Teleprogramma.pro.

Брак Снаткиной и Васильева стал первым для них обоих. Артистка, воспитывающая от Виктора дочь Веронику, считает, что мечтала именно о женихе, не имевшем опыт брака.

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