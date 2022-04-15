«Не хватает аксессуаров»: стилист оценила аутфит Светланы Ивановой, облачившейся в брючный костюм молочного оттенка

Накануне, 14 апреля, в рамках проекта «КАРО.Арт» прошла премьера финальных эпизодов сериала KION «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики.

На закрытом показе присутствовала исполнительница главной роли в сериале актриса Светлана Иванова.

Для выхода в свет миниатюрная Светлана Иванова выбрала брючный костюм современного кроя оттенка молока. Наряд актрисы оценила модный эксперт Teleprogramma.pro, стилист Марина Корабель.

«Мне нравятся прямые широкие брюки, хорошая посадка и длина, хорошо, что открыты кисти рук, — отметила бьютимэйкер-стилист Марина Корабель. — Лаконичная прическа тоже подходит под аутфит. Не хватает аксессуаров, например, часы или браслет. Можно сделать яркие губы или надеть акцентные серьги, чтобы образ не смотрелся слишком простым. Еще, как вариант, заменить базовую футболку на топ, чтобы было видно область декольте».