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«Они портят всю картину»: какой фасон дубленки и обуви не стоит выбирать, на своем примере показала Повереннова

Образ актрисы разобрала стилист Марина Корабель.

«Они портят всю картину»: какой фасон дубленки и обуви не стоит выбирать, на своем примере показала Повереннова
Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova/

Дарья Повереннова – одна из ярких блондинок современного российского кинематографа. В свои 49 – она в прекрасной физической форме, поэтому может себе позволить самые смелые наряды. На этот раз актриса позировала для своего инстаграма в ярко-синей дубленке. Оттенок, как отметила эксперт сайта Teleprogramma.pro, стилист Марина Корабель,  — к лицу артистке.

Но на этом положительные стороны в аутфите Дарьи закончились.

Дарья Повереннова
Дарья Повереннова. Фото: instagram.com/dpoverennova/

«В целом образ выглядит несовременно из-за неактуальных фасонов. Например, дубленку лучше выбрать или расслабленную оверсайз или же приталенный  силуэт, но только тоже не впритык, а чтобы между  изделием и фигурой был воздух. Это, кстати, касается всех верхов: и курток, и жакетов, и пальто.

Брюки в целом могли бы быть уместны, если был бы другой верх и сапоги. Платформа сейчас очень популярна, но в тандеме с массивным каблуком, он должен быть пошире и голенище сапог тоже. По цветам и фактурам все хорошо, но фасоны устарели и это наглядный пример, когда они портят всю картину.

Справка Teleprogramma.pro

Марина Корабель – бютимэйкер-стилист, преподаватель парикмахерского искусства,  стиля и макияжа, соучредитель и руководитель сети женских клубов Women club, основатель школы Korabelhairbeautyschool.

Марина Корабель
Марина Корабель. Фото: личный архив

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