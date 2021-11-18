«Глубокая важная мысль»: Светлана Иванова рассказала, чем хорош фильм «Ряд 19»

Светлана Иванова рассказала, чем хорош фильм «Ряд 19». Актриса уверена, что несмотря на то что картина принадлежит к жанру ужасов, зрителя поразит глубокая психология. Также в сюжете есть место для взаимоотношения «отцов и детей».

Актриса сыграла главную роль в фильме «Ряд 19». По сюжету девушка летит в самолете с дочерью ночью. В салоне начинают происходить пугающие события, которые связаны с прошлым героини. Кино уже идет в прокате.

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