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«Глубокая важная мысль»: Светлана Иванова рассказала, чем хорош фильм «Ряд 19»

Актриса сыграла в хорроре главную роль.

«Глубокая важная мысль»: Светлана Иванова рассказала, чем хорош фильм «Ряд 19»
Светлана Иванова. Фото: globallookpress.ru

Светлана Иванова рассказала, чем хорош фильм «Ряд 19». Актриса уверена, что несмотря на то что картина принадлежит к жанру ужасов, зрителя поразит глубокая психология. Также в сюжете есть место для взаимоотношения «отцов и детей».

«Ряд 19» для меня гораздо больше про психологию, чем про хоррор. И про любовь, конечно. Про любовь мамы и дочки. В этой истории есть на самом деле глубокая важная мысль, она мне была очень интересна», — поделилась Иванова с изданием HELLO!

Актриса сыграла главную роль в фильме «Ряд 19». По сюжету девушка летит в самолете с дочерью ночью. В салоне начинают происходить пугающие события, которые связаны с прошлым героини. Кино уже идет в прокате.

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