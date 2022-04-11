«Пончик заслуженно ушел»: поклонники шоу «Маска» рады разоблачению Ирины Понаровской

Накануне, 10 апреля, на НТВ вышел в эфир девятый выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска».

В его финале был разоблачен восьмой по счету участник. К удивлению многих, в маске Пончика оказалась известная вокалистка, 69-летняя певица Ирина Понаровская.

Перед каждым своим выступлением звезда угощала пончиками членов судейской коллегии и прикормила самого Филиппа Киркорова.

Поп-король не раз спасал Пончика от разоблачения, но на этот раз оказался бессилен. Большая часть жюри проголосовало за то, чтобы Пончик снял маску.

В телеграм-канале шоу «Маска» поклонники проекта обсуждают детали выпуска. По их мнению, разоблачение Пончика справедливо.

«Пончик заслуженно ушел», «Понаровская — молодец! Наша петербурженка!», «Наконец-то Пончик ушел. Было ожидаемо, давно пора», «В Пончике Ирина Понаровская удивила, неожиданно», «Классный выпуск. Дракон и Пчела — браво. Козерог не впечатлил. Пончик — достойный и красивый уход», — высказались в Сети.

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