«Готовим номер»: ведущий шоу «Маска» Макаров показал фрагмент репетиции нового выпуска

В ближайшее воскресенье, 17 апреля, в эфир НТВ выйдет уже десятый по счету выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска».
Как обычно, он будет полон сюрпризов.
В эту среду, 13 апреля, прошла репетиция будущей программы. Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров в телеграм-канале показал ее фрагмент.
Он разместил видео, на котором запечатлен на сцене в окружении красивых девушек.
«Готовим номер к спецвыпуску! Задача очень сложная. Просто красиво ходим и снимаем себя на камеру с балетом», — подписал Вячеслав Макаров видео.
Напомним, на шоу «Маска» разоблачены уже восемь участников. Маски сняты с Пса, Павлина, Лошади, Джокера, Осьминога, Леопарда, Малыша и Пончика.
В проекте остались еще шесть Масок. Дальше будет только интереснее.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.