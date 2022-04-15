«Констатация факта – грубость»: жена Петросяна отреагировала на сообщения о своей беременности

В нескольких СМИ и пабликах недавно появились новости о том, что жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова якобы беременна. И, дескать, перестала скрывать свое интересное положение.

Светская львица отреагировала на эти сообщения в социальных сетях. Она отсканировала публикацию и написала: «Вот так новости подъехали».

Ранее Татьяна Брухунова уже высказывалась по поводу первой своей беременности (которая позже подтвердилась), когда настойчивые фолловеры писали ей об этом.

«Люди, которые мне пишут: «Ой, Татьяна, вы в положении, как это прекрасно» — ни «здравствуйте», ничего. Ни в форме вопроса, а в форме утверждения, это все пишется грубо… Я считаю, что констатация факта, по их мнению — это грубость. Более того, это нарушение личных границ», — говорила она.

Жена Евгения Петросяна уверена, что личная жизнь касается только ее, и она не обязана отчитываться о ней перед кем-либо.

Напомним, народный артист и Татьяна Брухунова воспитывают сына Вагана, которого назвали в честь папы Евгения Петросяна.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.